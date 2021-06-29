ناشطة حقوقية: سحب أموال المالك المتوفى من البنك جناية وتزوير

أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المراة، أن المشكلة في الميراث هو تطبيق قوانين الميراث وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن أطراف الميراث متعددة كإعلام الوراثة والذي ينتهي في بعض الحالات بالتزوير لكي يبيع الأخوات الأرض، كما أن هناك 3 مستويات في التجريم بقانون المواريث.





وأضافت "أبوالقمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب أن يكون حصر جميعات أوراق الميراث في جهة واحدة، مؤكدة أنه حال عدم وجود أوراق بخصوص تقسيم الميراث والتركة يجب التوجه للمحكمة بتصريح لاستخراج الأوراق، كما أن الامتناع عن تسليم الأوراق في الميراث جنحة.



