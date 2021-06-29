زوجان يتنازلان عن أطفالهما.. ومركز الإيواء: "الأب مش جاهل ومقتدر"

عرض برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد تنازل أب عن أولاده لدار إيواء.





وقال الأب، خلال التقرير، "زوجتي رمت ولادي لأمي وأنا في الجيش، وأمي ست كبيرة واتحجزت في المستشفى، أبوها قالها زي ما جيتي لوحدك ترجعي لوحدك، هى مش عايزة أولادها، أنا بأدي الخدمة العسكرية ومش عارف أعمل إيه فيهم".





ومن ناحيتها، قالت الأم: "أنا عارفة أن ولادي مع جدتهم وعمتهم، أنا أمنية حياتي أخد ولادي بس ميجيش عندنا بيت وميهددنيش"، لافتة إلى أن الحضانة تسقط عنها بعد زواجها مرة أخرى، ولم يكن معها قيمة رفع قضية لضم حضانة أولادها لوالدتها، معلقة: "مكنش معايا 1500 جنيه قيمة رفع القضية".



