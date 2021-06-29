Advertisements
زوجان يتنازلان عن أطفالهما.. ومركز الإيواء: "الأب مش جاهل ومقتدر"
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:20 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد تنازل أب عن أولاده لدار إيواء.
وقال الأب، خلال التقرير، "زوجتي رمت ولادي لأمي وأنا في الجيش، وأمي ست كبيرة واتحجزت في المستشفى، أبوها قالها زي ما جيتي لوحدك ترجعي لوحدك، هى مش عايزة أولادها، أنا بأدي الخدمة العسكرية ومش عارف أعمل إيه فيهم".
ومن ناحيتها، قالت الأم: "أنا عارفة أن ولادي مع جدتهم وعمتهم، أنا أمنية حياتي أخد ولادي بس ميجيش عندنا بيت وميهددنيش"، لافتة إلى أن الحضانة تسقط عنها بعد زواجها مرة أخرى، ولم يكن معها قيمة رفع قضية لضم حضانة أولادها لوالدتها، معلقة: "مكنش معايا 1500 جنيه قيمة رفع القضية".
وكشف مسئول مؤسسة معًا لغنقاذ الإنسان الموجود به الطفلين، أنهم اجروا بحث عن حالة الأب وتبيّن أنه مقتدر ماديا، وحاصل على شهادتين بكالوريوس، معلقا: "الأب مش جاهل".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements