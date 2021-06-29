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الجيزة تغلق ٥ مقاهي مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين بأوسيم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصلت محافظة الجيزة، حملاتها علي المحال والمقاهي والكافيتريات للتأكد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم التعدي علي حرم الطريق العام في إطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بعدم السماح بأي تعديات وإزالة أوجه الاشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي ذلك الإطار تمكن مركز أوسيم من ضبط ٥ مقاهي
مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين وقد تم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضاقه الي رفع عدد {75} حالة إشغال لمحلات ومقاهي والباعه الجائلين للتعدي علي الطريق العام بشوارع المسابك والأربعين وتم تحرير المخالفات وذلك بمتابعة ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما قام حي الهرم بقطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي برفع كافه الاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من للمحلات والمقاهي اسفل دائري المنشيه ونفق حمد ياسين وازاله شادر بشارع المريوطيه فيصل واسفرت الحمله عن ضبط ومصادره عدد (٣٢) حاله اشغال متنوعه وذلك بمتابعه من اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.

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