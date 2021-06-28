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تراجع طفيف في أسعار الذهب بتعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو إن الذهب يمر بفترة أزمة في الثقة ويكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.

وأضاف أنه يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة.

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل ست عملات رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 2641.93 دولار.

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