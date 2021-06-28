صحوة كبيرة في قوانين الكنائس المصرية.. الأحوال الشخصية يستعد للخروج للنور.. وقانون جديد للزي الكهنوتي

· الكنائس تضع قانون يوحد فيما بينها في نقاط الاتفاق.. وكل كنيسة لها باب منفصل في النقاط الخلافية وابرزها الطلاق

· الأرثوذكسية تبدأ وضع ملامح قانون يوحد الزي الكهنوتي.. وتسعى لضم الكاثوليكية فقط لان الانجيلية لا تعترف بزي معين للقساوسة

أكد مصدر كنسي مطلع، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الفترة المقبلة ستشهد صحوة كبيرة والتفاتًا كبيرًا لقانونين من أهم قوانين الكنيسة المصرية.

القانون الأول قانون الأحوال الشخصية، حيث قامت كل كنيسة من الكنائس المصرية وتحديدا الأرثوذكسية والكاثوليية والإنجيلية بعمل جلسات نقاش مستقلة، ثم التقي ممثلو تلك الكنائس في مرحلة أخرى من النقاش، وأكد مصدر كنسي أن الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية انتهتا من القانون الخاص بالأحوال الشخصية، في إشارة إلى أنهما سلمتا المسودة المبدئية للقانون، بشكل فعلي، مؤكدًا أن المبادئ العامة للقانون اتفق عليها الكنائس الثلاثة، ولا يوجد أي خلاف عليها، إلا أن هناك تفاصيل اختلف حولها ممثلو الكنائس، حيث أن كل كنيسة لها رؤية منفصلة تخص بطقوسها.

أهم تفصيلة في القانون –حسب المصدر، هي "الانفصال او الطلاق"، فعلى سبيل المثال أدرجت مسودة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة أسباب غير الزنا في مسودة القانون الخاصة بها، توسيعًا لأسباب الانفصال، فبعدما حصر البابا الراحل شنودة الثالث، أسباب انفصال الرجل والمراة القبطيين الأرثوذكسيين في الزنا وتغيير الدين، أدرجت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسباب أخرى مثل الهجر لمدة 3 سنوات.

ويأتي الخلاف في أن الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال تسير على منهجية لا طلاق نهائيًا، بينما تعترف الكنيسة بثلاثة أسباب لبطلان الزيجة بعمعنى انها لم تتم من الأساس وليس اعترفاً بإتمامها ثم انفصال الزوجين، وبناء عليه فإن الخلاف في تلك التفاصيل يدفع كل كنيسة من الكنائس الثلاثة، لعمل باب مختص بها في القانون تسير وفقًا له، مما يؤدي إلى اتفاق الكنائس الثلاث في بعض فصول القانون، وعمل فصول مختصه لكل منها في الفصول التي يختلفون فيها طبقًا لطقوس كل كنيسة.

القانون الثاني والذي سيحتل الساحة القانونية، في الكنيسة المصرية، ومن المقرر ان يتصدر المشهد عقب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية هو قانون الزي الكهنوتي، حيث اكد المصدر السالف ذكره، أن الكنيسة القبطية بدات وضع الملامح الاولى لقانون يوحد الزي الكهنوتي المسيحي، وذلك لضمان عدم انتحال شخصية الكاهن، والتي يستغلها البعض لدخول الكنائس ومنازل الأقباط، بالإضافة إلى جمع التبرعات والنصب على الأثرياء.

حيث تم تكليف المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني بالكنيسة، بتشكيل لجنة قانونية ودينية لوضع الملامح الأولى لذلك القانون، والذي منوط به تقنين الزي الكهنوتي المتمثل في الفراجية وهي الجلباب الأسود الخاص بالكاهن، والعمائم بمختلف انواعها، والقلنسوة والطاقية والصليب والاسكيم وعصا الرعاية بالنسبة للاساقفة والبابا والشال والصدرة والتونية والبورنوس والتاج بالنسبة للاساقفة والبابا.

أوضح المصدر أن الكنيسة الارثوذكسية ستعقد اجتماعات مع شقيقتها الكاثوليكية للاتفاق الى قانون موحد حيث أن الكنيسة الكاثوليكية لديها زي كهنوتي يشابه الأرثوذكسية على نحو كبير، بينما الكنيسة الإنجيلية لا تعترف بوجود زي معين للكهنة، حيث أن النسبة الأكبر منهم يرتون البدل، وبناء عليه لن يتم ضم الكنيسة الانجيلية لذلك القانون بنسبة كبيرة.