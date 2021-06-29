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اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش "التيك توك" و ضوابط الاشتراك بخدمات شركات المحمول

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:26 ص
أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات
أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول، طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن تحايل شركة فودافون على عملائها واستغلالهم وإضافة مبالغ مالية على فواتير العملاء دون وجه حق.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، الطلب المُقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للإشتراك في الخدمات الترفيهية، كالمسابقات الترويجية، والخدمات الإخيارية والرياضية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المُقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن الأثار السلبية لتطبيق التيك توك وانتشار الفيديوهات المسيئة التي تتنافي مع الذوق العام وتأثيره على المجتمع.

وتناقش اللجنة، أيضَا، الطلب المُقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن الغياب التام لخدمات شبكات هواتف المحمول في بعض قري وعزب مركز المحلة الكبري - محافظة الغربية.

ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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