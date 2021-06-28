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ساوثجيت يدرس ضم ماونت وشلويل لقائمة إنجلترا لمواجهة ألمانيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
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تدرب ثنائي المنتخب الإنجليزي ماسون ماونت وبن شلويل، بشكل منفرد بعيدا عن باقي المجموعة مرة أخرى، في الوقت الذي يستعدان فيه للخروج من الحجر الصحي قبل مواجهة ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2020.

وسيواجه فريق المدرب جاريث ساوثجيت، المنتخب الألماني غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة في ملعب "ويمبلي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جاريث ساوثجيت المدير الفني لفريق "الأسود الثلاثة" لا تساوره أي مخاوف بشأن المباراة، لكنه يجب أن يتخذ قرارا بشأن ماونت وشلويل.

ويكمل الثنائي الساعات الأخيرة من الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطهما مع بيلي جيلمور لاعب المنتخب الاسكتلندي وزميلهما في تشيلسي والذي جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مباراة المنتخبين في دور المجموعات.

وردا على إذا ما كان سيفكر بشكل واقعي في الثنائي (ماونت وبن شلويل)، واللذان غادرا الحجر الصحي في منتصف الليل، قال ساوثجيت في تصريحات لقناة "أي تي في": "حسنا هذا ما نضعه في الحسبان".

وأضاف: "هذا ليس فقط الشق التدريبي ولكن الشق النفسي أيضا، بالطبع لقد قضوا وقتا طويلا في غرفة بمفردهم، وهذا وضع صعب للغاية بالنسبة لهم".

وتابع ساوثجيت: "أنت تشارك في بطولة كبيرة وتسعى لأن تكون جزءا من كل شيء، أصبح عليهم أن يخضعوا للحجر في تلك الفترة، وهو أمر صعب على أي شخص".

واختتم: "بالنسبة لنا علينا اتخاذ هذا القرار من أجل مواصلة المضي قدما".

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