بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف الراحلين من صفوف الفريق، بالفترة المقبلة.

ويعقد المدير الفني جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل عرض الأسماء التي ينوي التخلي عنها من أجل تسويقهم.

وحدد موسيماني بعض الأسماء التي سوف تكون خارج التتش، وهم مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ومصطفى شوبير ثلاثي الفريق، على سبيل الإعارة.

كما ينوي التخلي عن خدمات كل من سعد سمير وناصر ماهر لعدم الاعتماد عليهم بشكل كامل، حيث يترك الأمر للنادي، سواء رحيلهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.