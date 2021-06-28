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بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي
الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:29 م
محمد الصو
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حسم
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، ملف الراحلين من صفوف الفريق، بالفترة المقبلة.
ويعقد
المدير الفني جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي خلال الساعات القليلة المقبلة،
من أجل عرض الأسماء التي ينوي التخلي عنها من أجل تسويقهم.
وحدد
موسيماني بعض الأسماء التي سوف تكون خارج التتش، وهم مروان محسن والكونغولي والتر
بواليا ومصطفى شوبير ثلاثي الفريق، على سبيل الإعارة.
كما
ينوي التخلي عن خدمات كل من سعد سمير وناصر ماهر لعدم الاعتماد عليهم بشكل كامل،
حيث يترك الأمر للنادي، سواء رحيلهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
ويستعد
الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل ضمن
مؤجلات الدوري المصري الممتاز.
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