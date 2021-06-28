4 افراد اساسيين يعتمد عليهم البابا في إدارة أي ازمة تخص الكنيسة المصرية

الانبا بولا للازمات السياسية .. الانبا رافائيل للازمات الدينية ..

والانبا دانيال للملف الداخلي والانبا بيمن للملف الخارجي وعلاقة الكنيسة بسد النهضة

على الرغم من ان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد اوقف رحلاته الخارجية بسبب ازمة الكورونا، الا أن السؤال الذي دائما ما يطرحه البعض، من هم الرجال الذين يعتمد عليهم البابا حينما يكون في الدير او في ايبارشية غير القاهرة لادارة شؤون الكنيسة؟

البابا تواضروس الثاني، تخرج من مدرسة إدارية بحته في علم الإدارة الكنسية، على يد الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية، والذي شغل منصب البطريرك الذي لم يحمل رقم، حيث قاد الكنيسة خلال الفترة الانتقالية والمنحصرة بين رحيل البابا الراحل شنودة الثالث، وتولي البابا الحالي السدة البطريركية.

مصادر كنسية مطلعة، أكدت لـ"الفجر"، ان البابا في حالة حدوث أزمة، يقوم بتكليف أحد الأساقفة بتولى الأمور، ويتابع معه عن كثب كافة المستجدات بشكل مستمر إلى حين انتهاءها، حيث يتلقى تقارير شفوية أو متوبة عن الامر، بشكل شبه لحظي للاطمئنان على سير الأمور، ولإعطاء توجيهاته في الأمور التي يحتاج فيها الأساقفة كلمة البطريرك.

لا يعتمد البابا على رجل واحد فقط في كل الأزمات، حيث تنقسم الأزمات الكنسية إلى 3 أفرع، الفرع الأول هو الازمات الدينية والعقائدية والكنسية، ويعتمد فيها البابا تواضروس الثاني بشكل كبير جدًا على الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وهو سكرتير المجمع المقدس سابقا، والمعروف بقوة حجته وردوده الدفاعية عن المعتقد المسيحي، حيث يتصدى الانبا رافائيل لكافة الأفكار المخالفة للعقيدة المسيحية، كما يناقش أصحابها سواء كانوا من رجال الدين أو العلمانيين.

تصدر الانبا رافائيل المشهد في أزمة مدرسة الأسكندرية، والتي يشرف عليها الراهب سيرافيم البراموسي، حيث اعادت الكنيسة النظر في المدرسة والمؤلفات الصادرة عنها بعد وجود اتهامات صريحة لها بوجد خلافات عقائدية.

بينما الفرع الثاني للأزمات هو الشأن القانوني للكنيسة، والذي يتصدره بقوة الأنبا بولا أسقف طنطا وهو ممثل الكنيسة في لجنتي العشرة والخمسين لتعديل الدستور المصري، كما ترأس اللجان القانونية الكنسية لوضع مسودات ومشاريع القوانين التي تحتاج للمرور على مجلس النوابـ وتوقيع رئيس الجمهورية، حيث تصدر الانبا بولا المشهد بقوة في مرحلة قانون بناء الكنائس الموحد، والجلسات التفاهمية بين الكنائس الثلاثة الانجيلية والكاثوليكية والارثوذكسية، كما تصدر المشهد خلال مراحل وضع قانون الأحوال الشخصية للمصرين الغير مسلمين.

كما يتصدر الأنبا بولا المشهد في المرحلة المقبلة في مرحلة تدشين قانون للزي الكهنوتي لتسجيله بشكل رسمي وضمان عدم انتحال اي فرد لمنصب او رتبة القس او القمص بأي منطقة من مناطق الجمهورية.

الفرع الثالث هو الشأن الخارجي والدالي في التعامل مع الدولة، حيث يعتمد البابا تواضروس الثاني في الملف الداخلي على الأنبا دانيال أسقف المعادي والنائب الباباوي، كما يعتبر الانبا دانيال هو الرجل الممثل للبابا في لقاء يخص الدولة او احتفالية هامة او اي زيارة هامة للكاتدرائية اثناء سفر البابا تواضروس الى الدير، من مندوبي سفارات خارجية اولقاءات دبلوماسية او زيارات رسمية للمقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس بالعباسية.

بينما يتجلى دور الانبا بيمن أسقف نقادة وقوص بقوة في الملف الخارجي حيث ان الانبا بيمن يتصدر مشهد سد النهضة ودور الكنيسة المصرية في التعامل مع الكنيسة الحبشية الشقيقة لوقف اضرار السد على مصر والمصريين.