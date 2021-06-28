أسعار النفط تتراجع قبيل محادثات "أوبك+"

هبطت أسعار النفط 2% إلى أدنى مستوى في أسبوع الاثنين 28 يونيو، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2018، إذ كبحت قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا صعود السوق قبيل اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.





وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.50 دولار، أو 2%، لتسجل عند التسوية 74.68 دولار للبرميل.





وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 72.91 دولار للبرميل.





وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018.





وستكون كل الأنظار مركزة هذا الأسبوع على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، لرؤية ما سيحدث في اجتماعهم يوم الخميس.





وتعيد أوبك+ 2.1 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط إلى السوق من مايو إلى نهاية يوليو بعد أن خفضت الإنتاج أثناء الجائحة.





وقد تقرر إضافة المزيد من البراميل في أغسطس بعد أن ارتفعت أسعار الخام الأسبوع الماضي لخامس أسبوع على التوالي وسط تعافي الطلب.









وقال محللون في بنك ANZ الاسترالي وبنك ING الهولندي إنهم يتوقعون أن تزيد أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.





لكن في تحرك فاجأ بعض مراقبي السوق، ستخفض شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حجم الخام الذي ترسله إلى مشتري العقود الآجلة الآسيويين بنسبة 15% في سبتمبر، بحسب ستة مصادر على دراية مباشرة بالأمر، ولم يتضح على الفور لماذا ستخفض أدنوك الإمدادات.