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بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد مسئولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد، الذى سيتولى قيادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أن  إدارة السماوي تبحث في الوقت الحالى على مدرب صاحب خبرات عالية حتى يستطيع النهوض بالفريق من جديد والعودة به إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري العام، وتحقيق بطولة كأس مصر كأول بطولة يحققها النادي.

وتابع، أن إدارة السماوي تصارع الزمن من أجل حسم ملف المدرب الجديد للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مسئولى النادي استقروا على أن المدرب القادم لفريق الكرة الأول يكون مصري، حتى يكون على علم كامل بالفريق، والفرق المنافسة، ويحقق نتائج إيجابية ويسعى لحصد العديد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز  لمواجهة هامة أمام الأهلى يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

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