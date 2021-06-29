فتاة الفستان: "سمعت كلام غريب في اللجنة عمري ماتخيلت أسمعه وعيطت" (فيديو)

كشفت حبيبة طارق، الطالبة بجامعة طنطا ضحية التنمر، والمشهورة إعلاميًا بـ "فتاة الفستان"، تفاصيل تحقيقات النيابة في الواقعة.





وقالت "طارق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين: "تم استدعائي اليوم للتحقيق في النيابة اليوم، وكان الاستجواب اليوم وسوف نستمر في الاجراءات القانونية خلال الأيام القادمة".





ولفتت إلى أن رئيس الجامعة قام بتحويل الشكوى للنيابة لإحالتها للقضاء، معقبة: "لما حطيت البوست على السوشيال ميديا، مكنتش متخيلة إنتشاره بالشكل الكبير ده خلال ساعتين في كل مصر ".





وتابعت: "لما توجهت للامتحان سمعت عبارات غريبة زي ليه مش لابسة بنطلون تحت الفستان نسيتي تلبسيه ولا إيه ؟ خاصة أنني كنت أرتدي الحجاب في السابق، وبالتالي أنا كده من وجهة نظرهم قليلة الادب، وسألوني إنتي مسلمة ولا مسيحية، وأنتي من إسكندرية كل أهل إسكندرية كده "





وشددت على أنها لم تتعرض لمثل هذا الموقف طوال حياتها، معقبة: "في كل الاماكن الي عشت فيها وإشتغلت فيها ماشفتش موقف زي ده، وماتخيلتش إن فيه ناس تتكلم في مواضيع زي دي،بس أنا راعيت فارق السن بيني وبين المراقبات، وإحترامًا لاجواء الامتحان "





وكشفت أن أول من قامت بالاتصال به في أعقاب الواقعة هي والدتها قالئة: " كلمتها وعيطت لاني مش عارفة أرد والموقف مكنتش حابة فيه أسمع الكلام ده بس ماتهزتش وقتها ".



