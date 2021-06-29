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اليوم.. إصلاح منظومة إعلانات الطرق العامة أمام "محلية النواب"
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:38 ص
دينا عبد الستار
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تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى، فضلًا عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020، بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
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