القومي للمرأة: تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش يدعم حقوق السيدات

أكدت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة، أن تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش يدعم حقوق المرأة المصرية.





في حين قال المحامي محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن تعديلات قانون مواجهة التحرش يأتي لدعم الحقوق والحريات.



