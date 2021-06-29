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القومي للمرأة: تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش يدعم حقوق السيدات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:34 ص
مايا مرسي رئيس القومي للمرأة
مايا مرسي رئيس "القومي للمرأة"
أمنية فوزي
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أكدت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة، أن تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش يدعم حقوق المرأة المصرية.

في حين قال المحامي محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن تعديلات قانون مواجهة التحرش يأتي لدعم الحقوق والحريات.

وأكد المحامي محمود البدوي، أن تعديلات قانون مواجهة التحرش إجراء رادع لصالح المرأة المصرية.

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