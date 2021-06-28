الأزمات المالية تضرب كنائس القرى والنجوع والعشوائيات تزامنا مع الكورونا

· شهر يوليو هو شهر التقفيل المالي بالكنائس .. وكل كنيسة تصرف على فقراءها من شعبها

· كنائس الصعيد والمناطق العشوائية يطحنها الكورونا.. والكاتدرائية بين جمهود لجنة البر وقيام مشروع التكافل المجتمعي

· لجنة البر تجمدت عقب رحيل البابا شنودة .. وكانت تعتمد على رجال الاعمال.. ولم يكن لها ميزانية ثابتة..

· تواضروس يؤسس قاعدة بيانات الكترونية تضم جميع فقراء الكنيسة.. ومصدر: تستغرق وقتًا طويلًا جدًا

يعتبر شهر يوليو من كل عام هو شهر التقفيل المالي، وهي عملية تقوم بها لجنة كل كنيسة من كنائس مصر، والمكونة من عدة افراد علمانيين أحدهم محاسب مالي، والآخر مستشار قانوني، للبت في الأمور الدنياوية والتي لايتفرغ لها القس، ولا يتقنها أيضًا، مثل الحسابات وأمور القانون.

تقوم لجنة الكنيسة بالتقفيل المالي، لتخصيص حصة من أموال الكنيسة للفقراء، تُحدد بناء على الامكانيات المادية لكل كنيسة، إلا أن في نهاية عام 2020 - 2021، نجد تسببت الكورونا في أن تحل على الكنائس أزمات مالية شديدة خصوصًا كنائس الصعيد وكنائس المناطق العشوائية، نظرًا لعدة أسباب مثل ضعف حصة الفقراء من أموال الكنيسة، حيث أن الكنيسة الواحدة مسؤولة عن عدد كبير من الأسر الغير قادرة ماديًا، كما أن الأسرة الواحدة تضم متوسط 5 أفراد بالغين، وثانيهما هو أن سياسة التعامل مع الفقراء بالكنيسة في الوقت الراهن، تفيد أن كل كنيسة مسؤولة عن شعبها تصرف عليهم من مواردها المادية والتبرعات التي تجمعها من ابنائها القادرين دون مساعدات خارجية الا بالجهود الشخصية من كهنة الكنيسة.

لجنة البر

لجنة البر هي القطاع المخصص داخل المقر الباباوي لرعاية الغير قادرين ماديًا، والذين كانت الكاتدرائية تدعهم ماديً من خلال صرف إعانات مادية شهرية، بالإضافة إلى دعم الأسر المستورة وهي الأسر التي كانت تتمتع بمستوى مادي جيد، إلا أنها تعرضت لحادث عرضها للإفلاس أو لهبوط حاد في المستوى المادي، حيث كانت تتولى لجنة البر اعانتهم لحين العودة لمستواهم مجددً.

وكانت لجنة البر هي القطاع الخيري الأشهر على مستوى الكنيسة المصرية كلها، داخل وخارج مصر، وقال مصدر كنسي إن لجنة البر كانت تخضع لرعاية مباشرة من البابا الراحل شنودة الثالث، الذي أسسها، وكانت تعتمد على الدعم الخيري من رجال الأعمال الأقباط والذين كانت تربطهم علاقة قوية بالبابا شنودة الثالث، وأشهرهم ثروت باسيلي، ولم تكن للجنة البر ميزانية ثابتة، بل كانت تعتمد على الدعم الخيري لرجال الأعمال، والذي لم يكن ثابتًا، إنما المؤكد انه كان يتعدى مرحلة الالاف ويقارب المليون او اكثر، والذين كانوا يصرفون جميعهم على الاسر المحتاجة فقط، ولم تكن تلك الأموال تنفق في أي جهة أخرى.

إلا أن لجنة البر كانت قد شهدت حالة من التجميد منذ ما يقارب من خمس سنوات متصلة، وتحديدًا منذ رحيل البابا الراحل شنودة الثالث، مما أدى لسقوط جانب لا بأس به من جوانب دعم الفقراء في الكنيسة- حسب أوضح المصدر الكنسي الذي أشار إلى أن أسباب سقوط لجنة البر غير محددة ولكن المؤكد هو ضعف المورد المادي الذي كان يدخلها، نظرًا لرحيل البابا شنودة والذي كان صديقًا مقريبًا لرجال الأعمال الذي كان يدعمونها.

مشروع التكافل المجتمعي

تعمل الكنيسة في الوقت الحالي لمعالجة لتلك الأزمة، حيث عين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أحد القساوسة، في منصب السكرتير الخاص للرعاية الاجتماعية، وهو القس بيشوي شارل، والذي قام بتدشن قاعدة بيانات الكترونية، تشمل كافة بيانات الفقراء والمحتاجين على مستوى جميع كنائس القاهرة، متضمنة الرقم القومي، والحالة الاجتماعية، والسيرة الذاتية.

أوضح مصدر كنسي أن فكرة قاعدة بيانات هي عمل ضخم عمله يستغرق وقت كبير جدًا حيث أن المشورع بدأت فكرته في عام 2013، إلا انه لم يتمكن البرنامج من حصر كافة الحالات الخاصة بـ"أخوة الرب" في القاهرة فقط، قد يكون قد جمع معظمها إلا انه لم يجمعها كلها.

أكد المصدر ان لجنة الرعاية الاجتماعية بالمقر الباباوي، تبنت مشروع اخر يخص الجهة التعليمية، وهو مشروع علم ابنك، وهو خاص بدعم الطلاب الغير قادرين ماديًا، في إشارة إلى أن المشروع لم يفعل بشكل كامل على أرض الواقع.

بينما يسعى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، للمشاركة في رفع العبئ الكامن على صدر المقر الباباوي، من خلال مشروع "أتحبني" والذي يشرف عليه بشكل شخصي الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والذي تخصص في تجميع عدد من الحالات المحتاجة من حين لاخر لدعمهم بشكل كبير من جلال اجراء عمليات للمحتاجين وايجاد سكن ومأوى للمشردين.

الفقراء بين لجنة البر ومشروع التكافل

أوضح مصدر كنسي مطلع، أن الفترة بين جمود لجنة البر إلى أن يقوم مشروع التكافل المجتمعي بالكنيسة هي فترة كبيرة، استغرقت وستستغرق وقت كبير، في ذلك التوقيت والذي يشهد فعليًا حالة من الغلاء الطاحن، يلجأ الفقراء إلى الكنائس التي يتبعونها، والتي تعتمد في مواردها المادية على الاشتراكات الشهرية والعشور والبكور والنذور، والتي تأتي جميعها من نفس شعب الكنيسة، في إشارة إلى أن هناك كنائس لا تنعم بفرد واحد من الاثرياء بين شعبها، مما يترتب عليه فقر حاد جدا في موردها المادية مما يعجلها في موقف عاجز عن خدمة فقراءها.



