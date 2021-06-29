أستاذ موارد مائية: إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة

أعلن الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن بدء ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة، مؤكدًا أن منسوب البحيرة إرتفع إلى 565 مترًا تقريبًا الأسبوع الماضي".





وقال "شراقي" في منشور على صفحة التواصل الاجتماعي الخاص به "فيسبوك" إن كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التي تصل إلى سد النهضة حاليا تقدر بـ150 مليون متر مكعب تقريبًا، يمر منها خلال فتحتي السد 50 - 60 مليون متر مكعب تقريبًا، مؤكدًا حجز كمية المياه الباقية نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط للسد، ويزداد إيراد الأمطار تدريجيا إلى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا وذلك فى شهر أغسطس.





وأوضح أستاذ الجيولوجيا أن كمية المياه التي زادت هذا الأسبوع تصل إلى 250 مليون متر مكعب عن الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن حجم البحيرة وصل إلى 4.25 مليار متر مكعب تقريبًا، وقد وصلت الى 4.9 مليار متر مكعب فى أغسطس الماضى.





وأضاف "شراقي" أن حواف البحيرة تظهر باللون الفاتح نتيجة تراجعها بعد فتح البوابتين فى منتصف أبريل الماضى، والذى بدأ يضيق فى بعض المناطق مثل التى بداخل المستطيل الأبيض هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه منسوب البحيرة سوف يتعدى ماوصلت اليه العام الماضي فى بداية الأسبوع القادم ليبدأ التخزين الحقيقى لهذا العام وان انخفضت كميته من 13.5 الى أقل من 4 مليار متر مكعب إلا أنه يظل مرفوضا من قبل مصر والسودان وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق مجلس الأمن.





وقال إنّه طبقا للإنشاءات الهندسية فإن مستوى البحيرة سوف يرتفع تدريجيا حتى منسوب 573 مترًا بإجمالي تخزين 8 مليارات متر مكعب تقريبًا شاملة تخزين العام الماضي، ثم تفيض أعلى الممر الأوسط في بداية النصف الثاني من يوليو القادم.



