Advertisements

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-6-2021.. المعدن الأصفر يرتفع في مستهل التعاملات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم :

الذهب من عيار 21 سعر 781 جنيها.
سجل عيار  18 سعر 669.5 جنيه.
الذهب عيار 24 سعر 892.5 جنيه.
الجنيه الذهب بـ 6248 جنيها. 


أسعار الذهب عالميًا:

جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو إن الذهب يمر بفترة أزمة في الثقة ويكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.

وأضاف أنه يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة.

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل ست عملات رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 2641.93 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله جمعة يعلن عن وكيل اعماله عبر انستجرام

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

مدرب الزمالك يتحدث عن بدائل أوباما وعاشور قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في السوق المصري.. وتراجع بسعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8/1/2019

أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات اليوم 8/1/2019

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 14-2-2019.. واستقرار المعدن الأصفر محليًا

انخفاض أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يفقد 8 جنيهات

عاجل.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يحلق من جديد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2020.. المعدن الأصفر يعود لنقطة الصفر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

09:22 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة