تعرف على تشكيل مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية (إنفوجراف)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، نهائيًا، على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.





ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

- محافظ البنك المركزي ( وينوب عنه الرئيس حال غيابه).

- وزير الصحة والسكان.

- وزير المالية.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التضامن الاجتماعي.

- 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.