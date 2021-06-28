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عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
حسن موسي
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تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه المثير على المنتخب الفرنسي بنتيجة 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منتخب في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة اليورو 2020.

افتتح هاريس سيفيروفيتس التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 15، وشهدت الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني إضافة ريكاردو رودريجيز ضربة جزاء لصالح سويسرا، وعادل كريم بنزيما النتيجة لصالح فرنسا في الدقيقة 57.

وبعد هدف التعادل بدقيقتين فقط استطاع بنزيما أن يسجل الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي من ضربة رأسية سكنت الشباك السويسرية.

وفي الدقيقة 75 سجل بول بوجبا الهدف الثالث لصالح الديوك إثر تسديدة رائعة سكنت شباك سويسرا، وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح منتخب فرنسا تمكن السويسريين من تسجيل هدفين في الدقيقتين 81، 90 عبر  سيفيروفيتس وجازان فيتش.

ولجأ المنتخبين إلى الأوقات الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد ليحتكما إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السويسري.

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