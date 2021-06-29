"التعاون الدولي": لدينا 37 مشروعًا بمحفظة إنمائية قيمتها 25 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنهم لديهم 37 مشروعًا بمحفظة إنمائية قيمتها 25 مليار دولار، لافتة إلى أن حوالي 25 مليار دولار حجم تمويل المشروعات في مصر مع الشركاء الدوليين.





وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنّ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر تدعم التعاون مع الشركاء الدوليين.



