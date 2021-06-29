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"التعاون الدولي": لدينا 37 مشروعًا بمحفظة إنمائية قيمتها 25 مليار دولار
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:27 ص
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنهم لديهم 37 مشروعًا بمحفظة إنمائية قيمتها 25 مليار دولار، لافتة إلى أن حوالي 25 مليار دولار حجم تمويل المشروعات في مصر مع الشركاء الدوليين.
وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنّ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر تدعم التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بالشفافية والحوكمة في كافة اتفاقياتها مع الشركاء الدوليين، موضحة أنّ الدولة وفرت تمويلات متعددة حلال جائحة كورونا، معلنة عن إطلاق كتابًا يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي غدًا.
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