Advertisements
هبة قطب عن منع ابنتها من نزول حمام السباحة: توقيت الفيديو ليس مقصودا
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:54 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إن توقيت عرض الواقعة التي تعرضت لها ابنتها بشأن منعها من نزول حمام السباحة بسبب ارتداؤها مايوه شرعي، لم يكن مقصودا نهائيا، مضفية: "الفيديو مش مترتب، وبنتي مكنتش مستعدة، وانا مكنتش أعرف اللي حصل".
واعتبرت "قطب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن كشف تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها ابنتها بالتزامن مع واقعة فتاة الفستان "من الحظ الجيد"، معلقة: "الواقعتين عبارة عن وجهان لعملة واحدة".
وأشارت إلى أنها ضد منع دخول فئة ما مكان معين، معتبرة أنه نوع من التعسف المرفوض، معلقة: "طالما ملتزمة بالدريس كود"، مضيفة: "أنا ياما عانيت بسبب ارتدائي البوركيني حتى لو نزلت البحر في ناس بتقولي إرهابية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements