Advertisements

شديد الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس الثلاثاء

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 29 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متوقعة.
شديد الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس الثلاثاء
شديد الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس الثلاثاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونخ يحسم موقفه من انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ ساعة

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

يوفنتوس يتطلع لخطف نجم باريس سان جيرمان.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتُحذر من هذه الظاهرة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

12:25 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

11:46 م

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة