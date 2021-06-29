شديد الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 29 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.