محمد ثروت يكشف أحدث أعماله الفنية

كشف الفنان محمد ثروت يكشف أحد أعماله الفنية، لافتًا إل أنه بدأ تصوير فيلم "دماغ عالية" قبل رمضان وسنستأنف تصويره قريبا، تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمي وأحمد الجندي الذي يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك في بطولته روبي، خالد أنور، مايان السيد.





وأشار في تصريحات صحفية أنه يظهر كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز.



