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محمد ثروت يكشف أحدث أعماله الفنية
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:19 ص
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كشف الفنان محمد ثروت يكشف أحد أعماله الفنية، لافتًا إل أنه بدأ تصوير فيلم "دماغ عالية" قبل رمضان وسنستأنف تصويره قريبا، تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمي وأحمد الجندي الذي يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك في بطولته روبي، خالد أنور، مايان السيد.
وأشار في تصريحات صحفية أنه يظهر كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز.
كما لفت إلى أنه أوشك على الانتهاء من فيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مشوق.
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