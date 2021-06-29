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عاجل.. معركة بالأسلحة بين الشرطة وعناصر إجرامية تنتهي بمقتل شخص وإصابة آخرين في قنا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم بالتنسیق مع إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن قنا بإختباء عدد 3 عناصر إجرامية شدیدة الخطورة (لھم معلومات جنائیة) بشقة سكنیة مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھم بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن قنا ، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعارھم بالقوات بادروا بإطلاق الأعیرة الناریة تجاھھا فبادلتھم إطلاق النیران وتمكنت القوات من السیطرة على الموقف.

 

أسفر ذلك عن مصرع (أحد العناصر الإجرامیة، سبق إتھامھ فـى 17 قضیة من بینھم "سرقة بالإكراه" ومحكوم علیه بالحبس ٦ سنوات فـى قضیتین ومطلوب ضبطه وإحضاره فـي قضیة "قتل"، وعثر بجواره على (بندقیة آلیة ، عدد من الطلقات ، طبنجة)، كما أمكن ضبط العنصرین الآخرین(لھما معلومات جنائیة- مطلوب ضبطھما وإحضارھما على ذمة قضیتین "إطلاق أعیرة ناریة"  بحوزتھما(2بندقیة آلیة وعدد من الطلقات ، كمیة من مخدر الھیروین ، مبالغ مالیة "مُقلدة").. كما تم ضبط سیارتین ملاكى خاصة بالعناصر الإجرامیة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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