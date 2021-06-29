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جاريدو: هدف متعب بنهائي الكونفدرالية الأهم في مسيرتي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه لا يزال حريصًا على متابعة مباريات المارد الأحمر حتى بعد رحيله بسنوات طويلة ، مشيراً إلى أنه مشجعاً للفريق حتى الآن .

وقال جاريدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :
قضيت موسماً رائعاً مع النادي الأهلي ، لقد كان عاماً سعيداً لي في مصر ، وأتواصل دائمًا مع العديد من الأشخاص ، ولدي ذكريات جيدة هناك لي ولعائلتي ، كما رحلت عن الفريق بشكل مفاجئ ولا أعلم سبب ذلك ، فالنادي طلب مني فسخ العقد، ووصلنا إلى اتفاق ، رغم تحقيقي لبطولة كأس الكونفدرالية أمام سيوي سبورت .

واختتم جاريدو : هدف عماد متعب في نهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت هو الأغلى في مسيرتي التدريبية ، لقد كانت لحظة رائعة ، كما أن عماد متعب مهاجم رائع وجزء مهم جدًا من تاريخ الأهلي وسيبقى دائمًا في ذاكرتي لأنه سجل هدف التتويج وأمام أبنائي الذين شاهدوا اللقاء من ملعب المباراة ، وشعرت وقتها بلحظة مجنونة .

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