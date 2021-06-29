جاريدو: هدف متعب بنهائي الكونفدرالية الأهم في مسيرتي





قال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه لا يزال حريصًا على متابعة مباريات المارد الأحمر حتى بعد رحيله بسنوات طويلة ، مشيراً إلى أنه مشجعاً للفريق حتى الآن .





وقال جاريدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :

قضيت موسماً رائعاً مع النادي الأهلي ، لقد كان عاماً سعيداً لي في مصر ، وأتواصل دائمًا مع العديد من الأشخاص ، ولدي ذكريات جيدة هناك لي ولعائلتي ، كما رحلت عن الفريق بشكل مفاجئ ولا أعلم سبب ذلك ، فالنادي طلب مني فسخ العقد، ووصلنا إلى اتفاق ، رغم تحقيقي لبطولة كأس الكونفدرالية أمام سيوي سبورت .





واختتم جاريدو : هدف عماد متعب في نهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت هو الأغلى في مسيرتي التدريبية ، لقد كانت لحظة رائعة ، كما أن عماد متعب مهاجم رائع وجزء مهم جدًا من تاريخ الأهلي وسيبقى دائمًا في ذاكرتي لأنه سجل هدف التتويج وأمام أبنائي الذين شاهدوا اللقاء من ملعب المباراة ، وشعرت وقتها بلحظة مجنونة .



