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وزير الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إنهم وقعوا عقد تصنيع إنتاج اتوبيس كهربائي مصري بين وزارة الإنتاج الحربي وبين شركة صناعة وسائل النقل.

وأشار "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأتوبيس الكهربائي سيبدأ إنتاجه في مطلع شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه تم تجربة الأتوبيس على أحد خطوط النقل العام لمدة 8 شهور متواصلة، وقطع خلال هذه الفترة 55 ألف كيلو متر بالكهرباء.

وأضاف أن المحرك الكهربائي لأتوبيس قدرته 266 حصان، وأقصى سرعة يصل لهم هى 70 كيلو متر في الساعة، وهى سرعة مناسبة داخل المدن المصرية، لافتا إلى أنه استقل الأتوبيس الكهربائي 40 ألف راكب خلال هذه فترة التجربة.

ولفت إلى أن تكلفة التشغيل والصيانة للاتوبيس الكهربائي تساوي 40% من تكلفة الاتوبيس الذي يعمل بمحرك سولار، مضيفا أنهم راعوا في الأتوبيس احترام المواطن المصري، منوها بأن نسبة التصنيع المصري في الأتوبيس تصل إلى 60%، وتصميم الأتوبيس مصري بالكامل.

وأوضح أن شحن الأتوبيس يستغرق ساعتين ونصف، والشحنة تكفي للسير من 300 إلى 350 كيلو متر، مضيفا أن الأتوبيس به 49 مقعد، ومزود بخدمة الإنترنت، ويمكن استخدامه في المدن السياحية.

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