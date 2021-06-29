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تريزيجيه يكشف كواليس مباراته الأولى مع الأهلي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي كواليس خوضه المباراة الأولى بقميص الأهلي.

وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"الكابتن حسام البدري أبلغني بأني سأشارك معه في مباراة الزمالك وبالفعل شاركت فيها كبديلًا وظهرت بشكل جيد للغاية".

وأضاف :"خضت بعد ذلك مباراة تشيلسي الغاني ثم مباراة إنبي في نهائي السوبر وبدأت أحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي الأساسي".


وأشار :"الانضمام لمنتخب مصر للشباب كان يحرمني من العودة للتشكيل الأساسي في الأهلي بعد حجز مكان أساسي فيه، لأن الفريق كان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال حسام غالي وحسام عاشور ومحمد شوقي".

وتابع :"خوض المباريات مع اللاعبين الكبار جعلني "أعلي" كرويًا بشكل إيجابي لأني ألعب في نادي بحجم الأهلي".


واختتم تصريحاته :"أخبرت زملائي بأن النادي الحاصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية هو النادي الذي تربيت فيه".

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