يوفنتوس يتطلع لخطف نجم باريس سان جيرمان.. طالع التفاصيل

كشف تقارير صحفية إيطالية، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد يعود للعب في الكالتشيو مرة أخرى في الموسم المقبل، وتحديدًا بقميص يوفنتوس.





وحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن يوفنتوس يدرس ضم ماورو إيكاردي صاحب الـ28 عامًا هذا الصيف، لتدعيم خط هجومه.





وكشفت التقارير عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه ليس واضحًا، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى سان جيرمان، وبالتالي قد يتم الاتفاق على صفقة تبادلية.





كما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن رغبة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط يوفنتوس، هذا الصيف.





جدير بالذكر، أن هذه المرة ليست الأولى التي يقترن فيها اسم إيكاردي بالانتقال إلى يوفنتوس، حيث حاول البيانكونيري ضمه في الصيف الماضي.





لكن لم تتم الصفقة بسبب الشرط الذي وضعه إنتر ميلان بالحصول على 15% من قيمة بيع إيكاردي، إذا تم رحيله ليوفنتوس عقب شراء اللاعب مباشرة.





ولعب إيكاردي على مدار الموسمين الماضيين، بقميص سان جيرمان، حيث خاض الموسم الأول مُعارًا من إنتر، قبل شراء اللاعب بشكل نهائي في الصيف الماضي، بعقد يمتد لـ4 مواسم.



