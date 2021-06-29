"الزراعة": توفير 300 ألف رأس ماشية في مشروع البتلو حتى الآن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة ضخت أكثر من 5 مليارات جنيه لتمويل صغار المزارعين في مشروع البتلو، الذي وفر أكثر من 300 ألف رأس ماشية حتى الآن.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن مشروع تحسين السلالات يستهدف المربين الذين يريدون تعظيم حجم الإنتاج، وسيتم توفير رؤوس ماشية عالية الإنتاجية من خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



