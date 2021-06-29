أحمد سعد يكشف سر "النيو لوك الجديد" وعلاقته بسمية الخشاب وريم البارودي

دافع الفنان أحمد سعد، عن نفسه بعدما تعرض لتعليقات ساخرة بسبب التغير الكبير الذي طرأ على مظهره في صوره الأخيرة، موضحًا: "كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرين، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وشي، لأن وشي منحوت زي ما هو".





ورد "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، على سؤال: "سمية الخشاب عملت لوك جديد وريم البارودي عملت لوك جديد.. انت كمان عامل لوك جديد، انتو لسه في صراع وتنافس بينكم"، قائلا : "غيرت منهم وعملت لوك جديد؟" هتقولوا غيرت منهم فرحت أعمل لوك جديد؟!، ولم تعجب هذه الإجابة بسمة وهبة، وسألته: "يعني أنتو التلاتة عملتو لوك جديد فجأة؟!".





وأضاف: "ما انتي قمر وعاملة لوك جديد، ليه مكونش قلدتك انتي؟!"، لترد عليه، قائلا: "اللي قاعدة قدامك دي ممكن تبقى جدة في يوم من الأيام إحنا كبرنا".



