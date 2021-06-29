أهم إنجازات مبادرة الرئيس للحفاظ على صحة الأم.. (إنفوجراف)

قالت وزارة الصحة والسكان، انه تم فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن.





وأوضحت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تقديم خدمات المبادرة في 90 مركز الفيروس التهاب الكبد (ب) ونقص المناعة البشري.



