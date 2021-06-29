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شقيق ياسمين عبد العزيز يشن هجومًا جديدًا على يسرا (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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مازال الصراع القائم بين الفنانة ياسمين عبد العزيز،  والنجمة الكبيرة يسرا والإعلامية بوسى شلبى قائما، حيث شن شقيق ياسمين هجوما على يسرا واصفا شقيقته بأنها الأكثر نجومية منها بالأرقام، وهو الأمر الذى لاقى غضب قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا.

كانت الإعلامية بوسى شلبى قد أشعلت الصراع بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الإسماعيلية، حيث قالت في تصريحات لها: إنها فوجئت بمهاجمة ياسمين عبد العزيز لمجرد إشادتها بالنجمة الكبيرة يسرا، مؤكدة أن هذا الأمر، ليس السبب لأنها تدرك قيمة ونجومية يسرا.

وهذا الهجوم غير مبرر من ياسمين عبد العزيز لها، بسبب إستضافتها للفنانة ريهام حجاج في حلقة خاصة عبر برنامجها، مشيرة إلى أن هذه الحلقة تم تصويرها منذ شهر رمضان الماضى، وعندما علمت بها ياسمين عبد العزيز قبل عرضها بدأت الهجوم عليها، ويبدو أن الطرف الثانى مازال يحب الطرف الأول الذى تزوج من ريهام حجاج بالفعل.

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