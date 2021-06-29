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شاهد.. دينا هشام تكشف مفاجأة في التنمر عليها بسبب ارتداء المايوه الشرعي بحمام سباحة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:09 ص
دينا هشام
دينا هشام
داليا الحسين
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قالت دينا هشام ضحية التنمر بسبب المايوه الشرعي "البوركيني"، إنّها مُنعت من نزول حمام السباحة في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بالمايوه بحجة أنه مؤذٍ للعين، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الجيدة والداعمة لها، حيث إنها لم تستطع السكوت على هذا الفعل من الفندق.

وأضافت "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أنها فوجئت أيضًا بعدم وجود أي رد من الجهة التي منعت داخلها من السباحة، لكون هذه الجهة إذا ردّت وبررت ستكون أكثر خطئًا، متابعة: "هذه الواقعة لم تكن الأولى، إذ منعت مسبقًا من دخول مطاعم وكافيهات وحُرمت من فرص عمل كثيرة بسبب كونها محجبة".

وأشارت إلى أن من حق الإدارة أن تحدد مواصفات الزي الذي يتم ارتداؤه وأن تكون الخامة متوافقة مع المياه منعًا لنقل فيروسات، لكن ليس من حقها التدخل في إذا ما كان طويلًا أو قصيرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون مبدئها إذا ما منعت فتاة أيضًا بسبب ارتدائها البكيني، معقبة: "عاوزين نكبر شوية، ونخلي أي حد يروح أي حتة.. فيه ناس قالولي أروح مكان تاني، محدش من حقه يختارلي المكان اللي أروحه.. أنا حرة طالما إني مش بسبب أذى لأي أحد".

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