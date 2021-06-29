Advertisements
بعد القبض عليه.. تعرف على تهمة حسن راتب
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:50 ص
حسام زيدان
Advertisements
تداولت عدد من المواقع الرسمية خبر إلقاء القبض على رجل الأعمال المعروف حسن راتب، وجاءت تفاصيل الخبر أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة، حيث أنه مول ماديًا علاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام حسن راتب بعمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام حسن راتب بعمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements