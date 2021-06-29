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تفاصيل مشروع قانون لمكافحة التفكك الاسري

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، على مشروع القانون الخاص بالتفكك الاسري المقدم منها قائلة: "فكرنا في وجود لجنة مختصة في ظل تزايد حالات الطلاق والتفكك الاسري في المجتمع، وزيادة أعداد الاطفال المشردين، ومن ثم فإن اللجنة العليا للارشاد الاسري الموجودة في مشروع القانون، توفر الية قانونية لحماية الاسرة من شبح " التفكك ".

وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين،: "هذه اللجنة ستضم في عضويتها أعضاء من وزارة التضامن الاجتماعي والصحة النفسية والازهر والكنيسة، وكافة الجهات المعنية".

وعن أليات العمل قالت: "سيتقدم الخطيبين لدى إتمام الخطبة إلى دورة تدريبية إجبارية لتعريفهم بأهمية هذا القرار المقلبين عليها، وستضم الدورة شق توعوي عام وثقافي، وسيتم منحهم شهادة موثقة تفيد باجتيازهم الدورة، ولن يتم عقد القران رسميًا إلا بموجب حصولهم على هذه الشهادة "

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