عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

ألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور.



يذكر أن حسن راتب (ولد 23 فبراير 1947 ) هو رجل أعمال مصري، صديق مشهور للشيخ محمد متولي الشعراوي، وله العديد من الأستثمارات من أهمها:



تليفزيون المحور

جامعة سيناء

مصنع سيناء للأسمنت الأبيض

مجموعة سما سيناء للاستثمار

مؤسسة سيناء للتنمية الاجتماعية

مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية