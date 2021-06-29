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عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
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ألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور.

يذكر أن حسن راتب (ولد 23 فبراير 1947 ) هو رجل أعمال مصري، صديق مشهور للشيخ محمد متولي الشعراوي، وله العديد من الأستثمارات من أهمها:

تليفزيون المحور
جامعة سيناء
مصنع سيناء للأسمنت الأبيض
مجموعة سما سيناء للاستثمار
مؤسسة سيناء للتنمية الاجتماعية
مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية

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