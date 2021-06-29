تريزيجيه يكشف سر رفضه ارتداء قميص أبوتريكة

قال محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي إنه على تواصل دائم مع نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي بأن أخر مكالمة جمعته مع أبو تريكة كانت منذ يومين من أجل الاطمئنان على إصابتي.





وتابع تريزيجيه بأن أبو تريكة طلب منه عند اعتزاله كرة القدم أن يرتدي القميص رقم 22 مع الأهلي.





وأشار إلى أنه رفض ارتداء قميص أبو تريكة بعد اعتزاله لأنه كان يعرف بأن أبو تريكة أسطورة ومن الصعب أن يكون هناك لاعب مثله.





واختتم تصريحاته بأنه يتمنى التعافي سريعًا من الإصابة التي لحقت به والعودة للملاعب مرة أخرى.



