Advertisements

تريزيجيه يكشف سر رفضه ارتداء قميص أبوتريكة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي إنه على تواصل دائم مع نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي بأن أخر مكالمة جمعته مع أبو تريكة كانت منذ يومين من أجل الاطمئنان على إصابتي.

وتابع تريزيجيه بأن أبو تريكة طلب منه عند اعتزاله كرة القدم أن يرتدي القميص رقم 22 مع الأهلي.

وأشار إلى أنه رفض ارتداء قميص أبو تريكة بعد اعتزاله لأنه كان يعرف بأن أبو تريكة أسطورة ومن الصعب أن يكون هناك لاعب مثله.

واختتم تصريحاته بأنه يتمنى التعافي سريعًا من الإصابة التي لحقت به والعودة للملاعب مرة أخرى.

أخبار تهمك

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

يوفنتوس يتطلع لخطف نجم باريس سان جيرمان.. طالع التفاصيل

منذ 35 دقيقة

بايرن ميونخ يحسم موقفه من انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ ربع ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

12:25 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

11:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة