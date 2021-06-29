مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن نفسها، كونها المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، قائلة: "شيرين لم تعترض على هذا التسجيل"، وشبهت ما فعلته بأنه "باباراتزي"، وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها.





وأضافت الأحمدية خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أن شيرين لم تنفِ ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي، موضحة: "عدد ضخم من الناس اهتم بسماع التسجيلات، وبالتالي فنحن قدمنا مادة يتمنى الناس أن يسمعوها ولم نقدم خبرًا تافهًا".





وتابعت: "ما سمعتوه كان صوت والد حسام حبيبي، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه بتحريك دعوى قضائية ضدي وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته".





وأردفت: "حسام حبيب يهين شرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات ثانية، لأنه يهين كرامتها وشرفها، وعندما نسرب كلام والده ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق".



