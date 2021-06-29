بعد أزمة ابنتها.. هبة قطب: "لو كتبت على عيادتي ممنوع الدخول بالجلباب محدش هيسكت"

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إن منع نزول السيدات التي ترتدي المايوه "البوركيني" حمام السباحة في أماكن معينة نوع من التعسف، والتعدي على الحريات الشخصية.





وأشارت "قطب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا يجب منع شخص من دخول مكان عام طالما ملتزم بالقواعد العامة، معلقة: "لو كتبت على عيادتي ممنوع الدخول بجلباب.. محدش هيسكت، رغم أنها عيادتي الشخصية، ولكنها مكان طبي عام".



