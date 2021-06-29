أنغام لـ"شيرين عبد الوهاب": "متربية على الأصول"





وجهت الفنانة أنغام، رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، بعد المقطع الصوتي للأخيرة التي ردت من خلاله على التسريبات المتداولة على لسان والد زوجها الفنان حسام حبيب.





ونشرت أنغام صورة لشيرين عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليها :"بنت الأصول ومتربية على الأصول".





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.



