شاهد.. التضامن: 33 مليون مواطن يستفيدون من "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة دائمًا وأبدًا تعمل على راحة المواطن المصري، لافتة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" برنامج عظيم جدًا وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى حياة المواطن.





وأضافت "القباج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهمة وزارة التضامن مع جميع المواطنين منذ الطفولة المبكرة وحتى بلوغ سن المعاش، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة تعطي دفعة كبيرة للمجتمع في الريف المصري.





وتابعت: "دورنا قديمًا كان يقتصر على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية فقط، ولكن نعمل حاليًا بمنظور شامل من خلال البرنامج الرئاسي".





وذكرت وزيرة التضامن، أنه يوجد خدمات منعدمة تمامًا في بعض القرى مثل الطفولة والحضانات والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مستطردة: "أطلقنا العديد من برامج التوعية المجتمعية مثل مراكز التأهيل والتكوين المهني".



