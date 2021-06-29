Advertisements

شاهد.. التضامن: 33 مليون مواطن يستفيدون من "تكافل وكرامة"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:04 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة دائمًا وأبدًا تعمل على راحة المواطن المصري، لافتة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" برنامج عظيم جدًا وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى حياة المواطن.

وأضافت "القباج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهمة وزارة التضامن مع جميع المواطنين منذ الطفولة المبكرة وحتى بلوغ سن المعاش، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة تعطي دفعة كبيرة للمجتمع في الريف المصري.

وتابعت: "دورنا قديمًا كان يقتصر على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية فقط، ولكن نعمل حاليًا بمنظور شامل من خلال البرنامج الرئاسي".

وذكرت وزيرة التضامن، أنه يوجد خدمات منعدمة تمامًا في بعض القرى مثل الطفولة والحضانات والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مستطردة: "أطلقنا العديد من برامج التوعية المجتمعية مثل مراكز التأهيل والتكوين المهني".

وأشارت إلى أن الوزارة معنية بمعظم القضايا التي تخص الطفل والأسرة، مستكملة: "أكثر من 33 مليون مواطن في مصر يستفيدون من مشروع تكافل وكرامة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مراكز تأهيل مبادرة حياة كريمة تكافل وكرامة

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 5 ساعات

"أنا شيخ مش دجال".. تفاصيل سقوط البرلماني السابق علاء حسانين

منذ 35 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 6 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 10 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ 43 دقيقة

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول متحور "دلتا" لمصر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

أهم برامج وملفات وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2019

بشرة سارة من وزيرة التضامن لمستحقي "تكافل وكرامة"

التضامن: 116 ألف فتاة مكلفة بالخدمة العامة بأجر رمزي يصل لـ 1000 جنيه

وزيرة التضامن تكشف مفاجأة عن المكافاة الرمزية للمكلفات بالخدمة المدنية

التضامن في أسبوع: قرارات لصالح أبناء دور الرعاية.. وتدشين مبادرات قبل الشتاء

التضامن الاجتماعي: جاري إعادة صرف معاش تكافل وكرامة لـ40ألف أسرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

06:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة