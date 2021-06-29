منها فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب (انفوجراف)

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، على عدد من مشروعات القوانين الهامة، والتي تعرضها بوابة "الفجر" في السطور التالية.





- الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية





- الموافقة النهائية على قانون صندوق الوقف الخيري





- الموافقة النهائية على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا





- الموافقة النهائية على مشروع قانون الصكوك السيادية





- الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان في مجموعه



