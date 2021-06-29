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منها فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب (انفوجراف)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:46 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، على عدد من مشروعات القوانين الهامة، والتي تعرضها بوابة "الفجر" في السطور التالية.

- الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

- الموافقة النهائية على قانون صندوق الوقف الخيري

- الموافقة النهائية على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

- الموافقة النهائية على مشروع قانون الصكوك السيادية

- الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان في مجموعه

- الموافقة على فصل الموظف الإخواني بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
منها فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب (انفوجراف)
منها فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب (انفوجراف)

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