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تريزيجيه: موسيماني يتابعني.. والخطيب منحني دفعة قوية
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:05 ص
علي نبوي
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قال محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي إنه سعيد بزيارته للنادي الأهلي، بعد عودته من إنجلترا.
وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تواجدت في النادي الأهلي بيتي بعد طلب الكابتن محمود الخطيب والذي اتصل بي بعد إصابتي وأكد دعمه الكامل لي".
وتابع :"كنت سعيد جدًا بجلستي مع الكابتن محمود الخطيب ومنحتني دفعة قوية بعدما اطمئن على إصابتي".
وزاد :"قمت بمصافحة موسيماني وتمنى لي التوفيق وأكد بأنه يتابعني في الدوري الإنجليزي".
وأشار :"بيتسو موسيماني مدرب مميز ومن الصعب الهجوم عليه خاصة وأن الفريق توج بالعديد من البطولات التي ينافس فيها الأهلي".
واختتم تصريحاته :"إن شاء الله الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بالفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية".
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