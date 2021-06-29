تريزيجيه: موسيماني يتابعني.. والخطيب منحني دفعة قوية

قال محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي إنه سعيد بزيارته للنادي الأهلي، بعد عودته من إنجلترا.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تواجدت في النادي الأهلي بيتي بعد طلب الكابتن محمود الخطيب والذي اتصل بي بعد إصابتي وأكد دعمه الكامل لي".





وتابع :"كنت سعيد جدًا بجلستي مع الكابتن محمود الخطيب ومنحتني دفعة قوية بعدما اطمئن على إصابتي".





وزاد :"قمت بمصافحة موسيماني وتمنى لي التوفيق وأكد بأنه يتابعني في الدوري الإنجليزي".





وأشار :"بيتسو موسيماني مدرب مميز ومن الصعب الهجوم عليه خاصة وأن الفريق توج بالعديد من البطولات التي ينافس فيها الأهلي".









واختتم تصريحاته :"إن شاء الله الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بالفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية".



