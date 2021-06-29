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تريزيجيه: موسيماني يتابعني.. والخطيب منحني دفعة قوية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي إنه سعيد بزيارته للنادي الأهلي، بعد عودته من إنجلترا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تواجدت في النادي الأهلي بيتي بعد طلب الكابتن محمود الخطيب والذي اتصل بي بعد إصابتي وأكد دعمه الكامل لي".

وتابع :"كنت سعيد جدًا بجلستي مع الكابتن محمود الخطيب ومنحتني دفعة قوية بعدما اطمئن على إصابتي".

وزاد :"قمت بمصافحة موسيماني وتمنى لي التوفيق وأكد بأنه يتابعني في الدوري الإنجليزي".

وأشار :"بيتسو موسيماني مدرب مميز ومن الصعب الهجوم عليه خاصة وأن الفريق توج بالعديد من البطولات التي ينافس فيها الأهلي".


واختتم تصريحاته :"إن شاء الله الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بالفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية".

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