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منها المرور والشهر العقاري.. تعرف على تفاصيل المراكز التكنولوجية المتنقلة (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، عن تفاصيل خدمة سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، قائلًا إن مراكز تقديم الخدمات أصبحت عبئًا على المواطن والدولة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح "عبدالحفيظ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنهم بدأوا حاليا بـ 60 مركزًا متنقلًا، وتم توزيعها على جزء من المحافظات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون في حدود 100 سيارة، لافتًا إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري.

وتابع: "سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ستقدم مستقبليًا خدمات المرور وتجديد التراخيص".

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