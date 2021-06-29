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تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد للمواطنين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 29 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متوقعة.

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