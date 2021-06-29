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تفاصيل عقد سانشو مع اليونايتد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب جادون سانشو لأن يصبح ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في نادي مانشستر يونايتد، في حال أتم انتقاله إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.


ويتفاوض مانشستر يونايتد مع بوروسيا دورتموند حاليًا حول القيمة النهائية للصفقة، في وقت اتفق فيه الشياطين الحمر مع اللاعب على البنود الشخصية للعقد.


وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سانشو سيوقع عقدًا مدته 5 أعوام مع مانشستر يونايتد، ينص على تقاضيه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما يتقاضاه حاليًا في بوروسيا دورتموند.


ويتصدر دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف الشياطين الحمر حاليًا، حيث يحصل أسبوعيًا على 375 ألف إسترليني.


وتابعت الصحيفة، أن سانشو سيتقاضى أجرًا أعلى من نجم الوسط الفرنسي، بول بوجبا، الذي يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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