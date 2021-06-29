تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

فجر محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بعلاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي.





تريزيجيه قال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"فايلر كان ظلمني كثيرًا عندما كنت في أندرلخت البلجيكي وكان يتحدث الإنجليزية والفرنسية وأنا لم أعرف اللغتين وكان يسخر مني ويجعل زملائي يضحكوا فقررت الرحيل والانتقال إلى موسكرون لأني قادم من نادي كبير وليس صغيرًا".





وأضاف :"أحمد المحمدي ساعدني كثيرًا في بداية مسيرتي مع أستون فيلا كما أن اللغة ساعدتني أيضًا".









وأشاد بمحمد صلاح :"محمد صلاح أسطورة ولاعب كبير وهو أحد أفضل ٣ لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".





واختتم :"نتعلم من محمد صلاح لأنه لاعب كبير وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".



