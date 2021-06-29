أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"





أثارت الفنانة أحلام الضجة و الحيرة لدى متابعيها بمجموعة من الصور المميزة مع الإعلامية السعودية لجين عمران، وظهرتا فيها بحركات عفوية وكأنهما تتهامسان حول أمر سري.





ونجحت النجمة الإماراتية في تشويق الجمهور من خلال تعليقها الذي كتبت فيه: "وش تتوقعون أنا ولولو نسولف عنه".









وكشفت بعد ذلك من خلال صور نشرتها عبر تطبيق (تويتر) ظهرت فيها بإطلالة مشابهة مع لجين وكانتا تروجان لعطر أحلام الجديد، وعلقت على المنشور قائلة: "نعم هو إحساس باريس وعطر الصيف بلا منازع".











