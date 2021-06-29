Advertisements

هازارد يثير ذعر بلجيكا في اليورو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
أثار إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، حالة من القلق داخل صفوف منتخب بلاده، بعد الإصابة التي لحقته خلال مواجهة البرتغال، أمس الأحد، بمنافسات دور الستة عشر من يورو 2020.

واستطاع المنتخب البلجيكي إلحاق الهزيمة بحامل لقب النسخة الماضية المنتخب البرتغالي بتغلبه عليه بهدف نظيف، ليودع على إثرها رفقاء رونالدو البطولة تاركين وارئهم آمال المحافظة على اللقب.

وتعرض هازارد للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة ليخرج على إثرها تاركا مكانه للاعب الوسط يانيك فيريرا كاراسكو.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "لقد آذيت نفسي، شعرت بشئ ما في العضلات، أعتقد أن هناك شيء ما، سنرى لاحقا، وسنقوم بتحليل الإصابة جيدا وما سنفعله بعد ذلك".

وأضاف "كقائد للمنتخب، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دور مهم أقوم به".

أوحى هازارد بكلامه عدم لحاقه بباقي مشاركة بلاده في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الإيطالي، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ أقل من ساعتين

شقيق ياسمين عبد العزيز يشن هجومًا جديدًا على يسرا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

منذ ساعة و 10 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

12:25 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة