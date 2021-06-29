هازارد يثير ذعر بلجيكا في اليورو

أثار إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، حالة من القلق داخل صفوف منتخب بلاده، بعد الإصابة التي لحقته خلال مواجهة البرتغال، أمس الأحد، بمنافسات دور الستة عشر من يورو 2020.





واستطاع المنتخب البلجيكي إلحاق الهزيمة بحامل لقب النسخة الماضية المنتخب البرتغالي بتغلبه عليه بهدف نظيف، ليودع على إثرها رفقاء رونالدو البطولة تاركين وارئهم آمال المحافظة على اللقب.





وتعرض هازارد للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة ليخرج على إثرها تاركا مكانه للاعب الوسط يانيك فيريرا كاراسكو.





وقال هازارد في تصريحات صحفية: "لقد آذيت نفسي، شعرت بشئ ما في العضلات، أعتقد أن هناك شيء ما، سنرى لاحقا، وسنقوم بتحليل الإصابة جيدا وما سنفعله بعد ذلك".





وأضاف "كقائد للمنتخب، سأبقى مع المجموعة لأن لدي دور مهم أقوم به".





أوحى هازارد بكلامه عدم لحاقه بباقي مشاركة بلاده في البطولة.





ومن المقرر أن يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الإيطالي، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي.



