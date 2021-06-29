ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى نادي الزمالك، قبل عدة سنوات.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هاني زادة قام بشراء محمد إبراهيم من ناديط ماريتمو، مقابل 550 ألف يورو، وتم وضع بند في عقد اللاعب، بحيث يحصل ماريتمو، على نسبة 40% في حال بيعه مستقبلاً من قيمة الصفقة، أو على الأقل مليون يورو حتى إن باعه الزمالك بالمجان".





وتابع، "مجلس إدارة الزمالك الذي تعاقد مع محمد إبراهيم من ماريتمو بعقد ينص علي دفع الزمالك مليون يورو، أو ما يساوي 20 مليون جنيه، للنادي البرتغالي في حال بيع اللاعب لأي نادٍ آخر مستقبلًا، هو نفسه من باع محمد إبراهيم بعد ذلك للمقاصة ب5 مليون جنيه فقط، فهل هذا يرضي ربنا!".





واستكمل، "نادي ماريتمو البرتغالي لم يكن يحلم بعقد كالذي حصل عليه من الزمالك في صفقة محمد إبراهيم".





وأكد أن نادي الزمالك سيدخل جلسة الاستماع يوم 30 في قضية محمد إبراهيم، وهو خسران، مضيفًا، " أنا لا أقوم بتصفية حسابات، لكن حرام فلوس الزمالك تترمي في الأرض".





وأشار ميدو، "نادي الزمالك مقبل على انتخابات، ومن المهم أن يعلم أعضاء الجمعية العمومية تاريخ أي مرشح جيدًا قبل أن يصوت له، وهذا ما أهدف إليه".



